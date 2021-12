Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Einbeck (ots)

Dassel; Professor-Heinrich-Düker-Straße

10.12.2021; 15:00Uhr

DASSEL ( Fi ) -

Der 44-jährige Fahrzeugführer aus Dassel befuhr mit seinem PKW die Professor-Heinrich-Düker-Straße von Dassel in FR Relliehausen. Aufgrund noch zu ermittelnder Umstände übersah der PKW Fahrer den 75 jährigen Fahrradfahrer aus einem Einbecker Ortsteil, der mit seinem Rennrad die Straße in gleicher Richtung am Fahrbahnrand befuhr. Es kam zum Kontakt, so dass der Radfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Der Radfahrer musste, mittels RTW und RTH ins Krankenhaus verbracht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell