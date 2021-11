Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw in Bethel gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gadderbaum - Bethel - An der Handwerkstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Montag, 08.11.2021, einen roten Citroen C3 gestohlen.

Ein 61-jähriger Bielefelder hatte sein Auto am Sonntag, gegen 20.00 Uhr, auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus, in Nähe des Bethelplatz abgestellt. Am Montag fiel ihm gegen 08:00 Uhr auf, dass sein Wagen nicht mehr am Abstellort stand. Er erstattete Anzeige. Der rote Citroen C3 stammt aus dem Baujahr 2003 und hatte Bielefelder Kennzeichen.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

