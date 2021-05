Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldstrafe gezahlt

Kodersdorf (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (17. Mai 2021) wurde in Kodersdorf ein 34-jähriger Pole kontrolliert. Die Überprüfung ergab einen Haftbefehl der Staatsanwalt Kempten (Allgäu). Dem Haftbefehl lag ein Strafbefehl des Amtsgerichtes Kempten (Allgäu) wegen Diebstahl zugrunde. Demzufolge hatte der Pole noch eine offene Geldstrafe in Höhe von knapp 1100,00 Euro zu begleichen. Durch die Zahlung der Geldstrafe konnte der 34-Jährige eine 34-tägige Haftstrafe abwenden.

