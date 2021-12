Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstahl

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

In der Zeit zwischen 23.55 Uhr am Montag, 20. Dezember und 6.30 Uhr, am Dienstag, 21. Dezember, drangen Einbrecher in ein Wohnhaus an der Römerstraße ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schlüssel, darunter auch die Fahrzeugschlüssel der beiden in der Garage parkenden Fahrzeuge. Diese wurden jedoch nicht entwendet, da die Garage separat verschlossen war. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern weiter an.

