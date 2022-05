Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen/Einbruch in Altenheim vor Augen der Bewohnerin

Iserlohn (ots)

Am frühen Sonntagmorgen schreckte eine Zeugin durch ein "Scheppern" gegen 04.00 Uhr aus dem Schlaf. Sie blickte aus dem Fenster und sah, wie ein Einbrecher durch ein Fenster eine Gaststätte am Theodor-Heuss-Ring verließ und in Richtung Wermingser Straße davonlief. Die alarmierten Polizisten trafen den Tatverdächtigen in der Folge am Alten-Rathausplatz an. Dort versuchte er sich im Eingang von einem Modegeschäft vor den Polizisten zu verstecken. Der 36-jährige Tatverdächtige aus Dortmund wurde vorläufig festgenommen. In einer Tragetasche und einem Umhängebeutel führte er vermeintliches Diebesgut sowie Tatwerkzeug mit. Unter anderem trug er mehrere Flaschen alkoholischer Getränke, eine Kamera, mehrere Anstecknadeln sowie Schraubendreher mit sich. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der 36-Jährige hatte offenbar ein Fenster auf der Gebäuderückseite der Gaststätte eingeschlagen und war so in das Innere gelangt. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und Schubladen und trat zwei weitere Türen auf. (schl)

Bereits am Freitagabend drang zwischen 18:00 und 18:25 Uhr ein unbekannter Täter über ein geöffnetes Fenster in ein Zimmer eines Altenheims an der Waisenhausstraße ein. Eine 82-Jährige bettlägerige Bewohnerin befand sich währenddessen im Zimmer. Die Seniorin gab an, dass der Mann ca. 30 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sei. Er habe sich im Zimmer umgesehen und Schränke und Schubladen geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen entwendete er lediglich ein Schachspiel, bevor er das Zimmer durch das Fenster wieder verließ. Eine Pflegekraft stellte das durchwühlte Zimmer fest und informierte die Polizei. Sachdienliche Hinweise zum Täter können unter 02371-9199-0 an die Polizeiwache in Iserlohn gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell