Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Widerstand durch Pärchen Einbruch in Rohbau Dieseldiebstahl Seitenscheibe eingeschlagen Sachbeschädigung an PKW Taschendiebstahl

Lüdenscheid (ots)

Widerstand durch Pärchen:

Am frühen Sontagmorgen um 06.03 Uhr wurde die Polizei auf Grund von Streitigkeiten zu einer Shishabar am Sternplatz gerufen. Nachdem die anfänglichen Streitigkeiten geschlichtet werden konnten, wurden den verbliebenden Besuchern Platzverweise ausgesprochen. Ein Pärchen aus Hagen widersetzte sich den Anordnungen jedoch und weigerten sich die Örtlichkeit zu verlassen. Beide zeigten sich den Beamten gegenüber äußerst aggressiv. Aus diesem Grund sollten sowohl die 28 Jährige Hagenerin als auch ihr 29 Jähriger Begleiter in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte sich insbesondere die 28 Jährige vehement insbesondere mit Tritten. Dabei verletzte sie eine Beamtin leicht an der Hand. Beide Personen waren erheblich alkoholisiert und verbrachten die Zeit bis zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.

Einbruch in Rohbau:

In der Zweit von Mittwoch 18.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Rohbau an der Hochstraße ein. Ob Gegenstände entwendet wurden stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen nicht vor.

Dieseldiebstahl:

Zwischen Freitag 17.10 Uhr und Montagmorgen 5.39 Uhr brachen unbekannte Täter den Tank eines LKW´s auf und entwendeten ca. 180 Liter Diesel. Der LKW war in dem Tatzeitraum in der Straße "Zu den Hohlwegen" abgestellt. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor.

Seitenscheibe eingeschlagen:

Im Zeitraum zwischen Freitagabend 18.10 Uhr und Samstagmorgen 06.20 Uhr wurde an der Westfalenstraße die Seitenscheibe eines PKW einer Lüdenscheiderin eingeschlagen. Hinweise auf Täter liegen nicht vor.

Sachbeschädigung an PKW:

In der Zeit von Donnerstag 17.00 Uhr und Freitag 13.00 Uhr zerkratzten unbekannte Täter an der Karolinenstraße den PKW einer Lüdenscheiderin. Hinweise auf mögliche Täter liege nicht vor.

Taschendiebstahl:

Am Samstagmorgen zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr entwendeten unbekannte Täter in einem Discounter an der Bräuckenstraße die Geldbörse eines 85 Jährigen Lüdenscheiders. Hinweise auf Tatverdächtige liegen nicht vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell