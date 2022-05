Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruchversuch in Tankstelle

Brakel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 22.05.2022 gegen 03.54 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter zunächst überprüft, ob die hintere Tür an dem Tankstellengebäude der Driburger Straße in Brakel verschlossen war. Als diese nicht zu öffnen war, begab sich die Person in den vorderen Bereich und trat gegen die Scheibe der Haupteingangstür, welche beschädigt wurde, sich aber nicht öffnete. Ein Betreten des Verkaufsraumes gelang daher nicht. Zeugen werden gebeten mögliche Beobachtungen der Polizei Höxter mitzuteilen unter Tel.: 052271-962 0. / Wo.

