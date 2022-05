POL-HX: Unfallflucht auf Baumarktparkplatz

Brakel (ots) - Ein Sachschaden von rund 3.000 Euro ist bei einem Parkplatzunfall in Brakel entstanden. Der Verursacher hatte sich jedoch von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfall hat sich am Montag, 9. Mai, in dem Zeitraum zwischen 7.35 Uhr und 15 Uhr auf dem Parkplatz des Berufskollegs in Brakel an der Klöcknerstraße ereignet. Die Fahrerin hatte ihren grauen Seat Leon ...

mehr