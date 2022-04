Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Strausberger ohne Ticket greift Kontrolleure an

Berlin - Mitte (ots)

Dienstagmittag nahmen Bundespolizisten einen Mann vorläufig fest, der ohne Fahrkarte in der S-Bahn fuhr. Zudem weigerte er sich den Zug zu verlassen, griff Fahrkartenkontrolleure an und bedrohte sie.

Gegen 11:30 Uhr fuhr der 41-Jährige gemeinsam mit seiner siebenjährigen Tochter in einer S-Bahn S2 in Richtung Bernau. Als die Fahrkartenkontrolleure zwischen Friedrichstraße und Nordbahnhof nach dem Fahrschein fragten, konnte er keinen vorzeigen, reagierte aggressiv und weigerte sich, auszusteigen. Als die Kontrolleure ihn am Nordbahnhof hinausbegleiten wollten, griff er sie mit seinem Gehstock an, trat um sich und versuchte, sie zu beißen. Die 25-, 36- und 53-jährigen Kontrolleure überwältigten den deutschen Staatsangehörigen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Bundespolizisten fest. Dabei bedrohte der Strausberger sie fortwährend. Bei der Übernahme des Mannes leistete er gegenüber den Beamten erheblichen Widerstand.

Der 25-jährige polnische Kontrolleur trug durch einen Tritt eine Prellung im Gesicht davon und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 53-jährige deutsche Kontrolleur erlitt eine Verletzung an der Hand. Der 41-Jährige klagte über Schmerzen an der Hand und kam ebenfalls zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen, versuchter Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung gegen den Mann.

Die siebenjährige Tochter nahmen die Beamten in Obhut und übergaben sie anschließend an ihre Mutter.

