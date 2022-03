Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Streit wegen nicht angeleinten Hund eskalierte - Unfälle

Rems-Murr-Kreis:

Auenwald: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz nahe der Grundschule in der Straße Bruckwiesen ereignete sich am Dienstag eine Unfallflucht. In der Zeit zwischen 7 Uhr u nd 14 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen dort parkenden Pkw Opel Corsa und verursachte an diesem 1000 Euro Sachschaden. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher ohne den Vorfall zu melden. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

1000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Autofahrer zwischen Montag- und Mittwochmorgen. Beim Vorbeifahren streifte er in der August-Brändle-Straße einen dort parkenden Pkw Mercedes und beschädigte an diesem den vorderen linken Kotflügel. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher werden nun von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Welzheim: Katze ausgewichen

Eine 49-jährige Golf-Fahrerin befuhr am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr die Untermühlstraße, als zwei Katzen die Fahrbahn querten. Die Autofahrerin wollte den Tieren ausweichen, verlor dabei die Kontrolle und prallte auf ein parkendes Fahrzeug. Die 49-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. An den Autos, die bei beide nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Remshalden-Geradstetten: Streit wegen nicht angeleinten Hund eskalierte

Bereits am letzten Donnerstag (3.3.2022) kam es wegen eines nicht angeleinten Hundes zum Streit zwischen zwei Männern, die sich gegen 17.15 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Geradstetten und Röllhof begegneten. Die Auseinandersetzung eskalierte und der 67-jährige Geschädigte wurde von seinem Kontrahenten ins Gebüsch gestoßen und dort zu Boden gedrückt. Hierbei verletzte sich das Opfer leicht. Der Angreifer ging danach mit seinem Hund weiter. Von ihm und dessen Hund liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann war ca. 50 Jahre alt, hatte eine untersetzte Statur und kurzes schwarzes Haar. Sein Hund war ca. kniehoch, hatte weißes mittellanges "lockiges" Fell. Die Hunderasse ist nicht bekannt. Hinweise auf den unbekannten Tatverdächtigen wird nun von der Polizei in Remshalden unter Tel. 07151/72463 erbeten.

