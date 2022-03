Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Fachsenfeld: Unfallflucht

Zwischen 5.30 Uhr und 19.25 Uhr am gestrigen Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker ein in der Himmlingstraße abgestelltes Fahrzeug, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. An dem beschädigten Fiat konnten gelbe Antragungen festgestellt werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Ford Transit beschädigte ein 68-Jähriger am Mittwochnachmittag kurz vor 17 Uhr einen in der Kopernikusstraße abgestellten Porsche Cayenne. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 46-Jährige ihren VW Tiguan am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der Hirschbachstraße anhalten. Eine 20-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Eos auf. Die junge Frau verursachte hierbei einen Sachschaden von rund 4500 Euro.

Aalen: Radfahrer leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 30 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Unfall am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr zu. An der Einmündung Friedhofstraße / Bischof-Fischer-Straße übersah ein 60 Jahre alter Mercedes-Fahrer den vorfahrtsberechtigen Radler. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der 30-Jährige stark ab, wodurch er auf die Straße stürzte.

Ellwangen: Fahrzeug beschädigt

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein bislang Unbekannter am Dienstag zwischen 7 Uhr und 16.15 Uhr verursachte, als er vermutlich mit einem Einkaufswagen den VW Tiguan einer 50-Jährigen beschädigte, der auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 4000 Euro Sachschaden

Beim Vorbeifahren streifte ein 64-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr mit seinem Lkw einen in der Straße Am Deutenbach abgestellten Audi. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Iggingen: Ölwanne aufgerissen

Von der alten B 29 kommend, fuhr ein 69-Jähriger am Mittwoch gegen 14.20 Uhr mit seinem Skoda Kombi auf die Auffahrspur des Verteilers Iggingen ein. An der dortigen Verkehrsinsel schlug er zu früh ein, weshalb er ein Verkehrszeichen überfuhr. Hierbei riss die Ölwanne seines Fahrzeuges auf und der komplette Einmündungsbereich wurde durch auslaufendes Öl verschmutzt. Bis die Reinigung der Fahrbahn abgeschlossen war, musste die Straße komplett gesperrt werden. Am Fahrzeug des 69-Jährigen entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

