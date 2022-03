Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Drogendealer in Untersuchungshaft - Verkehrsgefährdungen auf Bundesstraße 14 - Kaminbrand - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Drogendealer in Haft

Im Rahmen von kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass ein 27-jähriger Mann aus Waiblingen in Drogengeschäfte verwickelt sein soll. Nachdem sich dieser Verdacht erhärtete, erwirkte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Durchsuchungsbeschluss, der am letzten Freitag vollstreckt wurde. Bei dem Tatverdächtigen in der Wohnung konnten von Kriminalbeamten ca. 5 Gramm Marihuana, vier Ecstasy-Tabletten, 2,6 Gramm Amphetamin und über 8 Gramm Kokain sowie mehrere hundert Euro vermeintliches Dealergeld aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der 27-jährige Gambier wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Waiblingen/Fellbach: Zwei Raser auf der B 14 - Zeugen gesucht

Am letzten Samstag waren zwei Autofahrer auf der Bundesstraße 14 verkehrsgefährdend unterwegs. Verkehrsteilnehmer meldeten den Vorfall, der sich gegen 23.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Waiblingen-Süd und Fellbach-Ost ereignete. Auf diesem Streckenabschnitt haben die Fahrer eines weißen BMW M3 und vermutlich eines Pkw Seat Leon mit Backnanger Zulassung mit weit überhöhter Geschwindigkeit Autos überholt und teilweise ohne ersichtlichen Grund gebremst, wobei es zu sehr gefährlichen Situationen gekommen sei. Die beiden Autofahrer fuhren vermutlich in Richtung Stuttgart weiter. Die Fellbacher Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und bittet nun zur Klärung der genauen Fahrweise der beiden Raser sowie zu deren Identifizierung um weitere sachdienliche Hinweise. Zeugen und insbesondere auch Verkehrsteilnehmer, die von den beiden Autofahrern gefährdet wurden, sollten sich unter Tel. 0711/57720 melden.

Kaisersbach-Ebni: Feuerwehreinsatz aufgrund Kaminbrand

Die Freiwilligen Feuerwehren Kaisersbach und Althütte rückten am Mittwochmorgen gegen 7:50 Uhr mit insgesamt vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften in die Winnender Straße zu einem Kaminbrand aus. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden, es entstand keinerlei Sachschaden und verletzt wurde auch niemand.

Welzheim: Katzen ausgewichen und mit geparktem Auto kollidiert

Eine 49 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf fuhr am frühen Mittwochmorgen gegen 5:30 Uhr die Untermühlaustraße entlang. Hierbei musste sie zwei Katzen ausweichen und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Die VW-Fahrerin zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell