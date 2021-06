Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss inklusive gescheitertem Täuschungsmanöver

Hachenburg (ots)

Am Sonntagvormittag wurde in Hachenburg in der Straße "Vor der Struth" ein PKW angehalten und dieser mitsamt Insassen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Versuch durch den Fahrzeugführer, die Beamten vor Ort über dessen Fahreigenschaft zu täuschen, indem mit der Beifahrerin noch schnell an der Kontrollstelle ein Platztausch vorgenommen wurde, misslang. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich bei dem "wirklichen" Fahrzeugführer Anhaltspunkte für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten. Im Weiteren wurde eine Blutprobe entnommen sowie entsprechende Anzeigen gefertigt.

