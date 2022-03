POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Nach unsensibler Parkplatz-Wahl Frau beschimpft und angegangen

Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Crailsheim-Roßfeld: Nach unsensibler Parkplatz-Wahl Frau beschimpft und angegangen

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker parkte seinen schwarzen Mercedes-Kleinlaster am Dienstag gegen 11:15 Uhr quer über drei Behindertenparkplätze auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Haller Straße. Eine 64-jährige Frau sprach den Fahrer auf seine unsensible Parkplatz-Wahl an. Darauf reagierte der Unbekannte sofort aggressiv, beleidigte die Dame auf unflätige Art und Weise. Obwohl er noch in seinem Fahrzeug saß, soll er zudem die 64-Jährige an den Haaren gepackt haben. Als sich die Frau befreien konnte, schlug ihr der unbekannte Mann noch ins Gesicht, bevor er mit seinem Mercedes-Transporter davonfuhr.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Mann, Anfang/ Mitte 30 gehandelt haben. Er soll korpulent gewesen sein und große Hände gehabt haben. Er hatte schwarze, stoppelige Haare, eine hohe Stirn, evtl. einen Haarkranz. Zum fraglichen Zeitpunkt trug er ein beiges T-Shirt.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mercedes Sprinter mit Donauwörther Kennzeichen gehandelt haben.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall unter Telefon 07951 480-0.

