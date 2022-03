Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Defekt in Umspannstation - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Von der Dresdner Straße wollte am Mittwoch um kurz nach 8 Uhr eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin nach links auf die Berliner Straße einfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 46-jährigen Daihatsu-Lenkerin, die ihrerseits die Berliner Straße befuhr. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Heuchlingen: Defekt in Umspannstation

Am Mittwoch kam es gegen 09:30 Uhr aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brand in einer Umspannstation im Weilerfeld. Durch anwesende Techniker konnte das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr Heuchlingen gelöscht werden. Aufgrund des Defekts waren einige Haushalte in Heuchlingen ohne Strom. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

