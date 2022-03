Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Einbruch in Wohnhaus - Brennholz entwendet - Auto entwendet - Auto beschädigt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen-Neustadt: Unfallflucht

Vermutlich beim Öffnen der Türe beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstag zwischen 7:45 Uhr und 11:40 Uhr einen Citroen, der auf dem Parkplatz bei der Friedensschule in der Ringstraße abgestellt war. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Weidenstraße ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Durch die Täter wurden Armbanduhren, Bargeld sowie ein Pkw-Schlüssel im Gesamtwert von etwa 1000 Euro entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Plüderhausen: Brennholz entwendet - Zeugen gesucht

Durch bisher unbekannte Täter wurden insgesamt ca. 22 Festmeter Buchenbrennholz, die im Waldgebiet zwischen Plüderhausen und Adelberg unweit der Rehhaldenhütte gelagert waren, entwendet. Hierbei handelt es sich um etwa 40 Stämme in einer Länge von ca. 5,40 Meter. Der Gesamtwert des Brennholzes beläuft sich auf rund 1600 Euro. Für den Abtransport muss ein größeres Fahrzeug, vermutlich mit Kran oder Greifarm, verwendet worden sein. Die genaue Tatzeit ist bislang unbekannt, bemerkt wurde der Diebstahl am Montagnachmittag. Aufgrund der frischen Spuren am Tatort ist davon auszugehen, dass die Tat erst wenige Tage zurückliegt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Welzheim: Von Straße abgekommen

Ein 53 Jahre alter KIA-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 9:20 Uhr die L 1080 zwischen Welzheim und Gschwend entlang und kam hierbei in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Glücklicherweise blieb der Fahrer selbst beim Unfall unverletzt.

Urbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker fuhr am Dienstag gegen 11:40 Uhr die Kreisstraße 1881 in Richtung Urbach entlang. Hierbei kam er kurz vor Urbach zu weit nach links und streifte den Spiegel eines entgegenkommenden Lkw. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Lkw wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Oppenweiler: Auto entwendet

Ein älterer Pkw BMW der 1er Serie wurde in der Nacht zum Dienstag entwendet. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände eines Autohandels in der Straße In der Badwiesen und nach vorliegenden Erkenntnissen trotz eines Defekts an der Hinterachse mit dem Originalschlüssel weggefahren. Dabei wurden noch zwei weitere dort parkende Fahrzeug gestreift und leicht beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass das Auto in der Folge auf der Durchgangsstraße zum Abtransport auf ein Fahrzeug geladen wurde. Zeugen hierzu werden gebeten, sich mit der Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 in Verbindung zu setzen.

Backnang: Auto mutwillig beschädigt

Ein im Seehofweg parkender Mercedes C200 wurde mutwillig beschädigt. In der Zeit zwischen letzten Sonntag und Montagabend wurde die Lackierung des Fahrzeugs auf der gesamten linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro verursacht. Die Polizei Backnang hat Ermittlungen hierzu übernommen und bittet unter Tel. ß7191/9090 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Ein 62-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito fuhr am Dienstagabend gegen 20 Uhr vom Parkplatz eines Supermarkts in die Mittlere Uferstraß ein und missachtete die Vorfahrt eines vorbeifahrenden Nissan-Fahrers. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Mercedes zusammen, wobei 5000 Euro Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Urbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Grünlandstraße gegen einen Pkw BMW. Dabei entstand 1000 Euro Fremdschaden. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin, ohne den Vorfall zu melden. Hinweise hierzu erbittet die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell