POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Diesel abgezapft - Unfälle

Waiblingen: Autofahrer nach Auffahrunfall leicht verletzt

Ein 64 Jahre alter Mercedes-Fahrer bemerkte am Montagnachmittag gegen 15 Uhr beim Befahren der Alten Bundesstraße zu spät, dass der vor ihm fahrende 45-jährige VW-Fahrer aufgrund einer roten Ampel bremsen musste und fuhr diesem auf. Beim Aufprall zog sich der VW-Fahrer leichte Verletzungen zu, der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 3000 Euro geschätzt.

Weinstadt-Beutelsbach: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt rückte am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften zu einer Firma in die Buhlstraße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass es aus einem Außenschacht qualmte, dieser wurde gelöscht. Es entstand kein Sachschaden.

Leutenbach: 10.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Etwa 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen gegen 7:45 Uhr auf der Landesstraße 1120 zwischen Nellmersbach und Hertmannsweiler. Eine 39-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta übersah, dass die vor ihr fahrende 31-jährige Mitsubishi-Fahrerin nach links in einen Parkplatz einfahren wollte und daher abbremste und fuhr dieser auf.

Backnang: Vorfahrt missachtet

8000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 11.45 Uhr ereignete. Ein 67-jähriger Fahrer eines Pkw-Mazda fuhr von einem Grundstück auf die Stresemannstraße und streifte ein vorbeifahrendes Auto. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Großerlach: Diesel entwendet

Aus zwei Baufahrzeugen wurden in der Nacht zum Dienstag ca. 400 Liter Diesel entwendet. Der Radlader und Kettenbagger standen bei der K 1809 zwischen Grab und Morbach. Die Täter öffneten an den Arbeitsmaschinen gewaltsam die Tankschlösser und zapften den Treibstoff ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall wird nun von der Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 erbeten.

Urbach: Unfallflucht

Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 11.40 Uhr die K 1881 in Richtung Schorndorf. Ein entgegenfahrender Lkw-Fahrer geriet kurz vor Urbach zu weit nach links und streifte das Fahrzeug des 53-Jährigen. Dabei entstand ein Streifschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Wer weitere Hinwiese zum Unfall bzw zu dem geflüchteten Unfallverursacher geben kann, sollte sich bitte unter Tel. 07181/2040 bei der Polizei Schorndorf melden.

Welzheim: Von Straße abgekommen

Ein 53-jähriger Fahrer eines Pkw Kia Stinger befuhr am Dienstagvormittag gegen 9.25 Uhr die L 1080 und kam zwischen Schadberg und Welzheim ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug prallte abseits der Straße gegen einen Hügel bzw. einen Baumstamm. Der Autofahrer blieb hierbei unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Es wurde abgeschleppt.

