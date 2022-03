Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Vereinsheim - PKW beschädigt - Unfall beim Spurwechsel

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall beim Spurwechsel

Auf der Schöneburgstraße ereignete sich am Montag um kurz vor 18 Uhr ein Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand. Eine 30-jährige Ford-Lenkerin wollte hierbei an einem vorausfahrenden VW links vorbeifahren, übersah aber, dass die 58-jährige VW-Lenkerin bereits ankündigte nach links abzubiegen und sich hierfür schon entsprechend eingeordnet hatte.

Ellwangen: PKW beschädigt

Ein bislang Unbekannter stach vermutlich mit einem spitzen Gegenstand in den hinteren rechten Reifen eines Opel Corsa, welcher im Spitalhof geparkt war. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitagnachmittag, 16:40 Uhr und Samstagmorgen, 06.50 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Vereinsheim

Ein bislang unbekannter Einbrecher hebelte zwischen Montagmittag, 15.30 Uhr und Dienstagmorgen, 9 Uhr, die Terrassentüre eines Vereinsheims im Heustaig auf. Anschließend begab sich der Einbrecher in den Gastraum und entwendete im Thekenbereich aus einer Schublade zwei schwarze Gastroledergeldbörsen mit dem Wechselgeld in Höhe von ca. 50 Euro. Weiter wurde aus dem Gastraum eine schwarze Soundbox im Wert von ca. 350 Euro entwendet. Der Schaden an der Terrassentüre beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell