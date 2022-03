Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsätze - Verkehrszeichen mit Farbe besprüht - zwei Betrunkene leisteten in Supermärkten Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt-Schnait: Kaminbrand

Aufgrund eines Kaminbrandes rückte die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt am Montagabend gegen 19:45 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Haldenstraße aus. Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben, es wurde weder jemand verletzt, noch entstand Sachschaden.

Waiblingen: Betrunkener Mann in Gewahrsam

Mitarbeiter eines Supermarktes verständigten am Montagnachmittag kurz vor 15 Uhr die Polizei, da sich ein 53-jähriger Mann trotz Hausverbot im Laden aufhielt. Der sichtlich betrunkene Mann kam einem Platzverweis durch die Polizei zunächst nach, kam dann aber zurück und verhielt sich äußerst aggressiv. Die mehrfache Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen, ignorierte der Mann und rief lautstark Drohungen gegen die Beamten aus. Er wurde unter heftiger Gegenwehr in Gewahrsam genommen und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Winnenden: Körperliche Auseinandersetzung in Supermarkt

Am Montagabend kam es in einem Supermarkt in der Marbacher Straße zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen Kunden und einem 41 Jahre alten Supermarkt-Mitarbeiter. Der 30-Jährige wurde vom Angestellten aufgefordert, den Laden zu verlassen, da dieser keine Maske trug. Als er aus dem Geschäft geführt wurde, versetzte er dem 41-Jährigen einen Schlag ins Gesicht und bedrohte ihn. Es kam schließlich zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern, bei der auch ein Pfefferspray zum Einsatz kam. Da der 30-Jährige stark alkoholisiert war, wurde er in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Maßnahmen. Er verbrachte die Nacht letztlich in der Gewahrsamszelle. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Fellbach: Unfallflucht

In der Pfarrstraße stieß am Montag in der Zeit zwischen 5 Uhr und 20.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer gegen zwei dort parkende Autos und verursachte an diesen Sachschäden in Höhe von ca. 5000 Euro. Danach flüchtete der Verursacher ohne die Polizei zu unterrichten, die nun unter Tel. 0711/57720 um Hinweise bittet.

Alfdorf/Urbach: Feuerwehreinsätze

Auf einem Feld in der Nähe der Hinteren Gasse in Alfdorf wurde am Montagnachmittag gegen 15 Uhr Grünschnitt verbrannt. Das Feuer breitete sich durch den Wind unkontrolliert aus, woraufhin die örtliche Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften hinzugezogen wurde. Letztlich konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Es nahmen ca. 40 Quadratmeter Wiese Schaden. In der Bärenhofstraße in Urbach war gegen 14.15 Uhr ebenfalls die örtliche Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 11 Personen im Einsatz. Dort fachte offenbar durch den Wind nochmals eine verlassene Feuerstelle auf. Passanten bemerkten den brennenden Grünschnitthaufen und alarmierten die Feuerwehr. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand.

Schorndorf: Verkehrszeichen besprüht

Ein Verkehrszeichen an der L 1150 in der Nähe der Einmündung zur Silcherstraße wurde in den zurückliegenden Tagen großflächig mit einem Schriftzug besudelt und somit auch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Wer Hinweise auf die unbekannten Verursacher geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell