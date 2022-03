Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann in Gewahrsam, UNfallfluchten, 7-Jähriger bei Unfall verletzt

Aalen (ots)

Rot am See: 61-Jähriger pöbelt und kommt in Gewahrsam

Nachdem des bereits am Montagnachmittag gegen 15:20 Uhr zu Streitigkeiten in der Zolläckerstraße gekommen war, wurde gegen 20:40 Uhr erneut der Notruf gewählt. Ein Anrufer meldete, dass es vorgefallen sei. Die eingesetzten Beamten fanden einen 61-Jährigen vor, welcher bereits am Nachmittag in die Streitereien verwickelt war. Dieser war offenbar weiter auf Streit aus. Er beleidigte die eingesetzten Beamten mit einer ganzen Reihe an unflätigen Ausdrücken und bedrohte einen Beamten. Der deutlich alkoholisierte 61-Jährige musste daraufhin die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Ihm drohen nun mehrere Strafanzeigen.

Schwäbisch Hall-Hessental: Auto beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte einen am Montag zwischen 14:45 Uhr und 14:55 Uhr auf einem Parkplatz vor einer Postfiliale in der Sulzdorfer Straße geparkten VW Golf. Dabei entstand Sachschaden im Wert von mehreren hundert Euro an dem PKW.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht I

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 6:50 Uhr und 16:00 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Straße Am Lehen geparkten PKW der Marke BMW. Dabei entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro an dem PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise unter Telefon 0791 400-0.

Ilshofen: Unfallflucht

Zwischen 12:30 Uhr und 17:15 Uhr am Montag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Haller Straße geparkten PKW der Marke Ford. An dem PKW entstand Sachschaden von mehreren hunderten Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 0791 400-0.

Michelfeld: Junge von Auto erfasst

Ein 7-Jähriger rannte am Montag gegen 17:00 Uhr aus einem Wohnhaus und auf die Straße. Dabei achtete der Junge nicht auf den Verkehr und wurde in der Folge von dem VW Up eines 58-Jährigen erfasst. Bei dem Zusammenstoß wurde der Junge schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Auto entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

