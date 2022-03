Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Allmersbach im Tal: Elektrokabel entwendet

Allmersbach im Tal: (ots)

Aus der Tiefgarage einer Baustelle in der Straße Bildäcker wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen ein 70 Meter langes Stromkabel im Wert von ca. 3000 Euro entwendet. Zudem wurde von den unbekannten Tätern die dazugehörige Kabeltrommel mitgenommen. Diese wurde bei der Einmündung Backnanger Straße Ecke Bildäcker aufgefunden. Es ist anzunehmen, dass die Kabeltrommel auf dem Transportfahrzeug nicht gesichert war und in der Kurve herabfiel. Wer zum Tatgeschehen weitere sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Weissach im Tal unter Tel. 07191/3526 in Verbindung setzen.

