POL-AA: Ostalbkreis: Suche blieb glücklicherweise negativ - Unfallflucht - Bei Sturz lebensgefährlich verletzt - In Polizeigewahrsam genommen - Sonstiges

Aalen: Suche blieb glücklicherweise negativ

Kurz nach 16 Uhr am Sonntagnachmittag wurde den Rettungskräften durch die Deutsche Bahn gemeldet, dass ein Lokführer auf Höhe der Stuttgarter Straße zwei Personen im Bereich der Gleise gesehen hatte und nicht sicher war, ob eine davon durch seinen Triebwagen erfasst wurde. Glücklicherweise blieb die sofort eingeleitete Suche, an der außer der Polizei auch mehrere Rettungswagenbesatzungen und die Freiwillige Feuerwehr Aalen mit 38 Einsatzkräften beteiligt waren, negativ. Der 32 Jahre alte Lokführer erlitt einen Schock.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Samstagnachmittag zwischen 15 und 15.30 Uhr beim Rückwärtsfahren den Pfeiler einer Hofeinfahrt im Hasenweg, wobei ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein 31-Jähriger am frühen Sonntagmorgen bei einem Sturz zu. Zusammen mit zwei Begleitern war er kurz vor 5 Uhr auf dem Weg in eine Gaststätte. Um eine Abkürzung zu nehmen, stiegen die drei auf die Mauer eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße, die den dortigen Parkplatz begrenzt. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzten der 31-Jährige und ein 38-Jähriger rund 3 Meter in die Tiefe und schlugen auf dem Asphalt auf. Beide Männer erlitten hierbei Kopfverletzungen. Zur Bergung der verletzten Personen rückte auch die Feuerwehr an, welche die Vergitterung des Parkplatzes öffnete, um den Zugang zu ermöglichen.

Aalen: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr mit seinem VW Polo einen in der Hegelstraße abgestellten Dodge Caliber, wobei ein Gesamtschaden von rund 28.000 Euro entstand. Da der junge Mann zur Unfallzeit unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Aalen-Wasseralfingen: In Polizeigewahrsam genommen

Bis Samstagmorgen 10 Uhr wurde ein 37-Jähriger auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte in Wasseralfingen eine Party besucht und wollte wohl anschließend nicht nach Hause. Da er randalierte, eine Glasscheibe beschädigte und auch in ein Treppenhaus urinierte, wurde die Polizei verständigt. Den eingesetzten Beamten gegenüber verhielt sich der 37-Jährige ausfällig und beleidigend, weshalb er mit zur Dienststelle genommen wurde. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich vehement und sperrte sich auch auf dem Polizeirevier. Er randalierte in der Gewahrsamszelle, trat gegen die Wände und die Tür und urinierte im gesamten Zellenraum, weshalb es letztlich zu der richterlichen Anordnung kam.

Tannhausen: Unfall beim Ausparken

Am Sonntag um kurz nach 18 Uhr übersah ein 25-jähriger Skoda-Lenker beim rückwärts ausparken einen in der Finkenstraße anhaltenden Audi Q5 und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeuge beschädigt

Drei Autos wurden am Sonntagmorgen zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr im Zeppelinweg beschädigt. Die Fahrzeuge standen zu diesem Zeitpunkt in einer umzäunten Einfahrt. Ein bislang unbekannter Vandale trat gegen die Fahrzeuge, schlug mehrere Scheiben ein und warf einen großen Stein durch eine Windschutzscheibe. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Mutlangen: Alkoholisiert Unfall gebaut

Am Sonntag gegen 3 Uhr wollte eine 68-jährige Frau mit ihrem Mercedes in der Rosensteinstraße rechts abbiegen. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung kam sie hierbei zu weit nach links und prallte gegen ein Fahrzeug, welches dort am Straßenrand geparkt war. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Zudem wurde sie in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Am Samstag um 22:15 Uhr wollte ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer in den Kreisverkehr in der Straße Im Laichle einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 23-jährigen Mercedes-Fahrerin, die bereits im Kreisverkehr fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Mögglingen: Vorfahrt missachtet

Ein 62-jähriger Audi-Lenker wollte am Samstag gegen 9 Uhr aus der Bergstraße nach links in die Heuchlinger Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 33-jährigen Hyundai-Fahrer, der von der Heuchlinger Straße nach links in die Bergstraße abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gschwend: Gegen Radlader geprallt

Am Samstag gegen 12:10 Uhr befuhr ein 78-jähriger Lenker eines Opel die Frickenhofener Straße in Richtung Rotenhar. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der Senior einen am Fahrbahnrand abgestellten Radlader und fuhr mit seinem PKW ungebremst auf. Hierbei wurde der Opel-Fahrer schwer verletzt. Ein Notarzt wurde per Hubschrauber zur Unfallstelle verbracht. Zur Unfallaufnahme musste die Straße durch die Freiwillige Feuerwehr bis 13.30 Uhr voll gesperrt werden. Am Opel entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

