Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand - In Fahrradgeschäft eingebrochen - Betrunkener Mann greift Polizisten an

Rems-Murr-Kreis (ots)

Backnang: Fahrzeugbrand

Am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr war die örtliche Feuerwehr wegen eines Fahrzeugbrandes im Einsatz. Ein 21-jähriger Autofahrer wollte in der Straße Mühlgrund einen in der Garage stehenden BMW starten. Vermutlich infolge eines technischen Defekts gab es zunächst einen Knall, woraufhin der Pkw im Motorraum Feuer fing. Der Autofahrer stieg aus, schloss die Garage und verständigte daraufhin die Feuerwehr, die den Brand löschen konnten, ohne dass das Feuer auf das Gebäude übergriff. Der BMW brannte im Motorraum völlig aus. Der danebenstehende Seat wurde durch die Hitzeentwicklung stark beschädigt. Die Garage ist durch Rußniederschlag leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: In Fahrradgeschäft eingebrochen

In der Nacht zum Montag wurde in der Eberhardstraße gegen 1 Uhr in ein Fahrradgeschäft eingebrochen. Die Einbrecher schlugen hierzu eine Schaufensterscheibe ein und entwendeten daraus zwei E-Bikes, der Marke Focus (Jam 6.9) und Haibike (Fullnine 6). Die Polizei wurde von Anwohnern alarmiert, die durch die Geräusche beim Einschlagen des Fensterglases auf die Tat aufmerksam wurden. Eine polizeiliche Fahndung nach den Einbrechern blieb erfolglos. Nun bittet die Polizei Fellbach um weitere sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Waiblingen: Betrunkener Mann greift Polizisten an

Am Sonntagabend gegen 23:25 Uhr verständigten Anwohner der Straße Beim Wasserturm die Polizei, nachdem es zuvor in einer dortigen Wohnung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 43 Jahre alten Mann und seiner 36-jährigen Lebensgefährtin gekommen war. Als die Beamten vor Ort eintrafen, zeigte sich der 43-Jährige äußerst aggressiv und versuchte in deren Beisein, einen Zeugen anzugreifen. Da der sichtlich betrunkene Mann nicht zu beruhigen war, wurde er letztlich in Gewahrsam genommen. Hiergegen wehrte er sich heftig und versuchte mehrfach nach den Beamten zu schlagen bzw. ihnen einen Kopfstoß zu verpassen. Er verbrachte die Nacht letztlich in der Gewahrsamszelle und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

