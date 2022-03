Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Falsche Polizeibeamte erbeuten Münzen und Gold - In Büro eingebrochen - Farbschmierereien - Regenrinne entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Regenrinne entwendet

Von einer Doppelgarage im Kapellenweg wurde am Freitag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr die Regenrinne abmontiert und entwendet. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Diebe erbittet der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 / 955990

Wasseralfingen: Falsche Polizeibeamte erbeuten Münzen und Gold

Am Freitag gegen 15 Uhr erhielt eine 72-jährige Frau aus Wasseralfingen einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, welcher der Dame mitteilte, dass in ihrem Wohngebiet eingebrochen wurde und ihr Haus durch die Diebe ebenfalls gefährdet sei. Der Dame wurde angeboten, dass die "Polizei" ihre Bargeld- und Schmuckbestände so lange sicher verwahren würde, bis die Gefahr beseitigt sei. Tatsächlich brachten die Betrüger die Dame dazu, dass diese Münzen und Gold im Wert von etwa 30.000 Euro - verpackt in einer schwarzen Stofftasche - an die Betrüger übergab. Die Übergabe erfolgte am Freitag gegen 17 Uhr im Bereich der Bushaltestelle Adenauerstraße / Spitzwegstraße.

Der Abholer war etwa 30 Jahre alt, ca. 180-190 cm groß. Er sprach fließend Deutsch und trug einen Mund-Nasen-Schutz. Die Geschädigte gab an, dass es sich bei dem Abholer um eine Person mit türkischem Aussehen gehandelt habe.

Hinweise auf die Betrüger erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960

Tipps der Polizei:

- Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen Sie sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung oder die Übergabe des daheim gelagerten Geldes oder sonstigen Wertgegenständen an Unbekannte denken!

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen!

- Geben Sie niemals vertrauliche Informationen preis.

- Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten oder bieten an, ihre Wertsachen zu verwahren.

- Legen Sie auf und rufen Sie zurück

- Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste!

- Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können.

Aalen-Fachsenfeld: Farbschmierereien

An der Reinhard-von-König-Schule wurden zwischen Freitag und Montag mehrere Farbschmierereien mit einem wasserfesten Stift angebracht. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660

Aalen: In Büro eingebrochen

Zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 06:45 Uhr, gelangten bislang unbekannte Einbrecher auf eine Dachterrasse eines Elektrofachmarktes in der Carl-Zeiss-Straße. Dort schlugen sie die Scheibe zu einem Büro ein und betraten dieses. In den Räumlichkeiten wurden anschließend Trennwände zerstört und ein Tresor, in welchem sich allerdings keine Wertgegenstände befanden, mit einer Flex geöffnet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet die Kripo Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5800

Aalen: Vorfahrt missachtet

Vom Mantelhofer Weg wollte am Montag, gegen 07.15 Uhr, ein 45-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz Actros LKW auf die Robert-Bosch-Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen 38-jährigen Fahrer eines VW Caddy und kollidierte mit dessen Fahrzeug. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Westhausen: Kettenreaktion

Eine 19-jährige Lenkerin eines Mercedes befuhr am Montag gegen 7 Uhr die B29 von Westhausen in Richtung Aalen. Etwa auf Höhe Baiershofen erkannte die junge Fahrerin zu spät, dass der vor ihr fahrende Lenker eines Mercedes Vito bremsen musste und fuhr auf. Durch den Anstoß wurde der Vito dadurch noch auf einen davorstehenden VW Golf aufgeschoben. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe mehreren tausend Euro.

Schwäbisch Gmünd: Geparkten PKW beschädigt

Ein 41-Jähriger parkte am Sonntag gegen 18:30 Uhr seinen weißen VW Tiguan neben der Fahrbahn, direkt vor einer Bankfiliale in der Ledergasse. Als er gegen 23 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich des rechten vorderen Kotflügels beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell