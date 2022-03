Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Container aufgebrochen - Vandalismus - Parteibüro plakatiert

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Parteibüro plakatiert

Am Wochenende wurde das Gebäude eines Parteibüros in der Schlichtener Straße illegal plakatiert. Dabei entstanden an den betroffenen Fenstern durch nicht abzulösende Klebereste entsprechende Sachschäden. Es liegen Hinweise vor, dass die Täter aus dem Kreis einer Kundgebung stammen, welche am Samstag nach vorangegangener Anmeldung in Schorndorf unter dem Motto "Wir wollen ihre Kriege nicht" stattgefunden hat. Die Kundgebung verlief ohne Störungen, insgesamt nahmen ca. 60 Personen daran teil. Im Anschluss daran kam es zu der Sachbeschädigung. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen.

Weinstadt: Vandalismus am Bahnhof

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurden die beiden Türen zu den zwischenzeitlich stillgelegten Toiletten am Bahnhofsgebäude aufgebrochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro, entwendet wurde nichts. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Weinstadt: Mehrere Baucontainer aufgebrochen

Am vergangenen Wochenende wurden in Endersbach mehrere Baucontainer aufgebrochen. In der Straße Junkeräcker verschafften sich die Diebe zwischen Freitag und Sonntag Zugang zu einer Baustelle und brachen einen Baucontainer auf. Aus diesem wurde verschiedenes hochwertiges Werkzeug im Wert von etwa 4500 Euro entwendet. Zwei weitere Baucontainer wurden zwischen Samstagmittag und Montagmorgen auf einer Baustelle im Kornblumenweg aufgebrochen. Auch hier wurde hochwertiges Werkzeug im Gesamtwert von etwa 5500 Euro entwendet. Von einem Tatzusammenhang wird derzeit ausgegangen. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

