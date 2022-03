Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW zerkratzt - Unfallflucht - Sachbeschädigung - Vergessene Teekanne löste Rauchmelder aus - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Vorfahrt missachtet

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Montagabend entstand. Gegen 19.45 Uhr missachtete ein 40-jähriger Hyundaifahrer an der Einmündung B29 / Bohlerstraße die Vorfahrt eines 35 Jahre alten Kia-Fahrers, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Westhausen: Vergessene Teekanne löste Rauchmelder aus

Mit drei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Westhausen am Montagmittag gegen 14 Uhr zu einem vermeintlichen Brand aus. In einem Gebäude in der Industriestraße hatte der Rauchmelder angeschlagen, weshalb ein Nachbar die Rettungskräfte verständigte. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass ein 33-Jähriger in seiner Wohnung eine Teekanne auf dem Herd stehen ließ und die Wohnung verlassen hatte. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sich über die Gebäuderückseite Zugang zu den Räumlichkeiten verschaffen. Sie schalteten die Herdplatte aus und lüfteten die Wohnung durch. Nennenswerter Sachschaden entstand keiner.

Hüttlingen: Sachbeschädigung

Zwischen Montag, 28.02. und Montag, 07.03. besprühten bislang Unbekannte im Bereich der Einmündung Lengenfelder Straße / Fünfkirchner Straße zwei Verkehrsschilder mit schwarzer Farbe, wobei ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960 entgegen.

Unterschneidheim: Unfallflucht

Auf rund 3000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 27-Jährige am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr verursachte, als sie beim Ausparken mit ihrem Mercedes Benz in der Orchideenstraße eine Grundstücksmauer beschädigte. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle; sie konnte jedoch durch Beamte des Ellwanger Polizeireviers rasch ermittelt werden.

Wört: Parkrempler

Mit ihrem Alfa Romeo beschädigte eine 44-Jährige am Montagmittag gegen 12.30 Uhr einen VW Passat, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Der Unfall ereignete sich auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Weiherwehr.

Mutlangen: Unfall beim Einfahren in Kreisverkehr

Unachtsamkeit beim Einfahren in den Kreisverkehr an der K3328 an der Abzweigung nach Lindach war die Ursache für einen Unfall am Montag um 17.20 Uhr. Eine 74-jährige Dacia-Lenkerin stieß dabei mit einem Opel Corsa einer 60-jährigen Fahrerin zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: PKW zerkratzt

Ein Opel Meriva, der im Rugatenweg geparkt war, wurde zwischen Samstagnacht, 23:30 Uhr und Sonntagmorgen, 10 Uhr, zerkratzt. Die Schäden am Kotflügel vorne links sowie an der Fahrertür belaufen sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171/7966490

Heubach: Mit Moped kollidiert

Am Montag um kurz vor 14 Uhr befuhr ein 37-jähriger Lenker eines VW auf der Beißwanger Straße in Richtung Böbinger Straße. Hierbei übersah er einen von rechtsheranfahrenden 15-jährigen Moped-Fahrer und kollidierte mit diesem. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell