Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sitzbank in Brunnen geworfen, Feuerwehrfahrzeug nach Unfall überschlagen

Aalen (ots)

Gaildorf: Sitzbank in Brunnen geworfen

Zwischen Samstag und Sonntag warf ein Vandale eine Sitzbank aus der Parkanlage in der Schlossstraße in einen dortigen Brunnen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 750 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Mainhardt: Feuerwehrfahrzeug nach Unfall überschlagen

Am Dienstagvormittag gegen 10:45 Uhr befuhr ein 22-jähriger Lkw-Fahrer die B14 von Michelfeld nach Mainhardt. Hierbei erkannte er zu spät, dass ein 38-jähriger Fahrer eines Feuerwehrfahrzeuges aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges abbremsen musste. Das Feuerwehrfahrzeug war gemeinsam mit zwei anderen Fahrzeugen der Feuerwehr unter dem Einsatz von Sondersignalen auf der Anfahrt zu einem Brandalarm in Mainhardt. Es kam zum Kontakt zwischen dem Lkw und dem Feuerwehrfahrzeug, wodurch dieses nach links von der Fahrbahn abkam und sich aufgrund einer abfallenden Böschung überschlug. Eine 67-jährige Mercedes-Fahrerin, welche auf der B14 hinter dem Lkw-Fahrer unterwegs war, konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Lkw. Durch den Unfall wurde der 38-jährige Feuerwehrmann leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 65 000 Euro. Der Lkw und das Feuerwehrfahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten in der Folge abgeschleppt werden.

