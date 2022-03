Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte auf einem Discounter-Parkplatz einen Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne seiner Feststellungspflicht nachgekommen zu sein.

Am gestrigen Donnerstag, zwischen 14 und 20:30 Uhr hatte eine 37-jährige Fahrerin ihren Pkw Opel Zafira in der Rosenstraße auf einem Discounterparkplatz geparkt.

Als sie zu ihrem Auto kam, stellte sie zunächst fest, dass die Heckscheibe "eingeschlagen" war.

Die Polizeibeamten stellten bei der Aufnahme des Sachverhalts weitere Beschädigungen am Kofferraum fest und vermuteten, dass ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten Pkw der Geschädigten fuhr. In der Folge ging hierbei auch die Heckscheibe zu Bruch. Am Auto der Geschädigten entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang und zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203. 9305-0, in Verbindung zu setzen.

