Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Bei Tätlichkeiten verletzt - Auseinandersetzung in der LEA - Brennender Häcksler - Farbschmierereien - Platzverweis ausgesprochen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Platzverweis ausgesprochen

Vor einer Gaststätte in der Aalener Innenstadt gerieten am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr zwei 52 und 59 Jahre alte Männer aus unbekannter Ursache aneinander. Da es zwischen den beiden erheblich Betrunkenen zu mehrfachen wechselseitigen Beleidigungen kam, wurde für die Innenstadt ein Platzverweis ausgesprochen. Ein Begleiter des 52-Jährigen nahm sich letztendlich diesem an und sorgte dafür, dass er nach Hause ging.

Aalen-Unterkochen: Ohne Führerschein unterwegs

Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle stoppten Beamte des Polizeireviers Aalen am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr in der Breslauer Straße einen Roller. Bei der polizeilichen Maßnahme stellte sich heraus, dass der 60 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und eigenen Angaben zufolge auch noch nie eine besessen hat. Gegen den 60-Jährigen wird nun eine entsprechende Anzeige vorgelegt.

Aalen: Farbschmierereien

Zwischen Samstag und Dienstag besprühten bislang Unbekannte sowohl die westliche, als auch die nördliche Wand des sogenannten Fachklassentraktes des Schubart-Gymnasiums mit Graffiti. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. Hinweise auf die Vandalen bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Mögglingen: Brennender Häcksler

Mit 20 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen rückten die Freiwilligen Feuerwehren Mögglingen und Heubach am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr zu einem Brand auf die Mülldeponie Ellert aus. Dort hatte ein Häcksler aus unbekannter Ursache zu brennen begonnen. Das Feuer konnte von Mitarbeitern noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.

Abtsgmünd: Fahrzeug übersehen

Beim Ausparken ihres Citroen C3 beschädigte eine 50-Jährige am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters den Ford einer 29-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Aalen: Radfahrer stürzt

Ein 59-jähriger Lenker eines Mercedes befuhr am Dienstag um 15:50 Uhr die Friedhofstraße und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Bischof-Fischer-Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen auf dem dortigen Radweg fahrenden 30-jährigen Fahrradfahrer. Dieser musste sein Rad zur Verhinderung einer Kollision so stark abbremsen, dass er zu Fall kam. Hierbei wurde der Radler leicht verletzt.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 42-Jährige ihren BMW am Mittwochmorgen kurz vor 6 Uhr auf der B 290 in Fahrtrichtung Ellwangen anhalten. Eine 18-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Audi auf, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Ellwangen: Auseinandersetzung in der LEA

Mit starken Kräften rückten Beamte des Polizeipräsidiums Aalen am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr in die Landeserstaufnahmestelle nach Ellwangen aus, nachdem von dort die Meldung kam, dass ca. 15 bis 20 Personen aufeinander losgehen würden. Die Polizeibeamten konnten die Auseinandersetzung beenden und nahmen zunächst vier Männer in Gewahrsam, die als Störer identifiziert werden konnten. Zwei konnten nach erfolgter Feststellung ihrer Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt werden; die beiden anderen blieben zur Ausnüchterung auf der Dienststelle.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen - 7000 Euro Schaden

Auf rund 7000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 57-jähriger Fiat-Fahrer am Dienstagmorgen kurz vor 9 Uhr verursachte, als er von einem Parkplatz kommend auf die Straße Im Laichle einfuhr und hierbei den Mercedes Benz eines 60-Jährigen übersah.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Mit ihrem Hyundai fuhr eine 31-Jährige am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf den verkehrsbedingt stehenden Audi einer 44-Jährigen auf. Bei dem Unfall, der sich auf der Königsturmstraße ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Bei Tätlichkeiten verletzt

Im Rahmen der tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 23 und 26 Jahre alten Männern wurde einer davon wohl mehrfach mit einem Teller auf den Kopf geschlagen. Hierbei erlitt er eine Platzwunde am Hinterkopf. Durch Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd, welche die Tatörtlichkeit in der Oberbettringer Straße anfuhren, konnte die Auseinandersetzung beendet werden.

Lorch: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinem Lkw beschädigte ein 49-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr einen in der Römerturmstraße stehenden Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

