Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht (20.11.21)

(Schramberg / Landkreis Rottweil) (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen 11:05 Uhr - 11:20 Uhr auf dem Kundenparkplatz des "Netto-Marktes" vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten schwarzen Pkw Volvo , Typ XC60 am vorderen rechten Stoßfänger. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1300 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg unter Tel.-Nr. 07422/27010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell