Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Parkendes Auto im Vorbeifahren beschädigt

Annweiler am Trifels (ots)

Ein in Annweiler, Prof.-Schloßstein-Straße, ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter, dunkelblauer Ford Focus wurde in der Zeit vom Dienstagabend, den 12.10.21, bis zum Mittwochmorgen durch einen vorbeifahrenden Fahrzeugführer beschädigt. Obwohl an dem geparkten Fahrzeug ein deutlicher Schaden in vierstelligem Bereich entstand, entfernte sich der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter Tel.: 06346/964619 in Verbindung zu setzen.

