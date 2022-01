Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220118-4: Polizei sucht Zeugen nach zwei Straßenraubdelikten

Wesseling/Frechen (ots)

Beamte nahmen Anzeigen in Frechen und Wesseling auf.

Kriminalpolizisten der Polizei Rhein-Erft-Kreis haben die Ermittlungen zu zwei Raubdelikten aufgenommen und suchen in beiden Fällen Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tatverdächtigen geben können.

In der Nacht zu Montag (17. Januar) soll eine Gruppe von etwa fünf Personen einem 22-jährigen Wesselinger eine Umhängetasche geraubt haben. Der Geschädigte habe eigenen Angaben zufolge gegen 2 Uhr eine Kneipe an der Flach-Fengler-Straße in Wesseling verlassen, als er von der Seite ins Gesicht geschlagen worden sei und zu Boden ging. Dabei sollen ihm die unbekannten Tatverdächtigen seine Umhängetasche von der Schulter gerissen haben. Bevor die Gruppe den Tatort in Richtung Hubertusstraße verlassen haben soll, sei er noch getreten worden. Einer der männlichen Tatverdächtigen sei etwa 20 Jahre alt gewesen.

Der zweite Raub ereignete sich am Montagabend (17. Januar) gegen 19.15 Uhr auf der Hauptstraße in Frechen. Ein 18-Jähriger soll eigenen Angaben zufolge mit Freunden eine Bank Filiale verlassen haben, als drei Personen auf ihn zugekommen seien und die Herausgabe seiner Musikbox forderten. Er habe nicht darauf reagiert, so dass einer der Täter ihn mehrfach ins Gesicht und gegen den Oberkörper geschlagen haben soll. Als der Geschädigte wegrannte, seien ihm die Drei gefolgt und einer von ihnen soll ihm seine Musikbox entrissen haben. Danach sollen die Männer über die Rotkampstraße geflohen sein. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten 18-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach Angaben des Beraubten sollen zwei Täter 19 bis 20 Jahre alt und etwa 175 bis 180 Zentimeter groß sein. Der Mann, der die Box entrissen haben soll, soll dunkelblonde Haare haben. Seine Haare sollen an den Seiten kurz rasiert und oben zu einem Zopf gebunden (Undercut) gewesen sein. Er soll einen grauen Jogginganzug getragen und eine graue Bauchtasche bei sich gehabt haben. Der Tatverdächtige, der geschlagen haben soll, soll Schwarzer sein und dunkle kurze Haare haben. Er soll eine breite Statur besitzen und eine helle Hose getragen haben. Den dritten Tatverdächtigen konnte der 18-Jährige nicht näher beschreiben.

Die Ermittler fragen in beiden Fällen: "Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben?"

Hinweise richten Sie bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 23 für die Tat in Wesseling und an das Kriminalkommissariat 22 für die Tat in Frechen. (akl)

