Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220118-2: Fahrer entzogen sich der Kontrolle

Hürth/Köln/Bonn/Kerpen (ots)

In Kerpen fuhr ein 19-Jähriger davon, als er einen Streifenwagen bemerkte, in Hürth (Kalscheuren) mündete die Flucht eines unbekannten Fahrers in eine Verfolgungsfahrt bis in die Bonner Innenstadt.

In Hürth-Kalscheuren beabsichtigten Polizisten am Montagmorgen (17. Januar) um 11.30 Uhr einen Volvo mit Schleidener Kennzeichen im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Rodenkirchener Straße anzuhalten. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf die Straße "Im Feldrain"/K27 in Richtung Köln Meschenich davon. Die Nachfahrt mit Blaulicht und Martinshorn führte von Köln-Immendorf nach Köln-Rondorf. Nach mehreren Rotlichtverstößen fuhr der Fahrer in den Bonner Verteiler an der Anschlussstelle BAB 555 in Köln Bayenthal ein und bog auf die BAB 555 in Richtung Bonn ab. Dabei soll der Mann seinen Volvo auf über 200 km/h beschleunigt haben. An der Anschlussstelle Bonn-Endenich verließ er die BAB auf die B56 in Richtung Alfter. Dort kam es zu weiteren Rotlichtverstößen. Die Polizisten brachen zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer die Nachfahrt ab. Ein zwischenzeitlich angeforderter Polizeihubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Weitere Beamte der umliegenden Behörden unterstützten die Polizisten des Rhein-Erft-Kreises. Die Ermittlungen dauern an.

Um 22.40 Uhr fiel Polizisten in Kerpen-Türnich während der Streifenfahrt in der Einfahrt der Straße "Fuchskaul" ein mit zwei Personen besetzter BMW auf, dessen Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in die Straße "Nußbaumallee" davonfuhr. Die Beamten wendeten den Streifenwagen und erkannten, dass der Fahrer des BMW mittig auf der Straße parkte und das Abblendlicht ausschaltete. Auf dem Fahrersitz saß ein 19-Jähriger, der auf Verlangen keinen Führerschein aushändigen konnte. Zudem saß er in einem seit dem 22. Dezember letzten Jahres als entwendet angezeigten Wagen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 19-Jährige selbst der Halter dieses Fahrzeuges ist. Der 19-jährige muss mit einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. (bm)

