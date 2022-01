Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220118-3: Scheibe eingeschlagen und Automaten aufgebrochen

Brühl (ots)

Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise entgegen.

In Brühl sind am frühen Dienstagmorgen (18. Januar) Unbekannte in ein Geschäft am Thüringer Platz eingebrochen. Laut ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld aus mehreren Automaten. Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 4 Uhr zwei Männer bei dem Einbruchdiebstahl beobachtet und die Polizei alarmiert.

Hinweise zur Tat oder zur Identität der Diebe richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de.

Zwei Täter sollen eine Scheibe des Geschäfts eingeschlagen haben und so in die Räumlichkeiten gelangt sein. Kurze Zeit später seien die 16 bis 18-Jährigen mit einem braunen Beutel in Richtung Stiftstraße davongelaufen. Beide Personen sollen zum Tatzeitpunkt schwarze Kapuzenpullover und schwarze Hose getragen haben. Einer der Täter habe zudem eine schwarze Jacke getragen.

Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell