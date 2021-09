Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Ladenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen grauen Suzuki Kombi, der zwischen 14.30-16.50 Uhr, auf dem Parkplatz am Wasserspielplatz nahe des Kandelbachs in der Lopodunumstraße abgestellt war.

Der Sachschaden beträgt rund 2.000.- Euro.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0.

