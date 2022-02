POL-EL: Haselünne - Einbruch in Imbiss

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Samstagnacht zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Imbisses in der Steintorstraße auf. Sie gelangten in das Gebäude und entwendeten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 215 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961 958700 zu melden.

