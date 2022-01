Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dacia Duster in Drochtersen entwendet

Stade (ots)

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht zwischen 00:15 h und 00:30 h in Drochtersen in der Ritschermoorstraße einen dort auf einer Grundstücksauffahrt eines Einfamilienhauses abgestellten PKW geknackt und anschließend entwendet.

Der schwarze Dacia Duster hat das Kennzeichen STD-MH 250 und stellt einen Wert von ca. 11.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell