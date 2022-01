Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Abfalltonnenn in Drochtersen in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen, Silvesternacht ohne größere Vorkommnisse im Landkreis

Stade (ots)

1. Zwei Abfalltonnenn in Drochtersen in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen späten Nachmittag zwischen 17:30 h und 17:40 h wurden der Feuerwehr und der Polizei gleich zwei brennende Abfalltonnen in Drochtersen gemeldet. In der Straße "Zur Wettern" brannte eine Altpapiertonne und in der Sietwender Straße ein Container für gelbe Säcke. Beide Feuer konnten durch die eingesetzten Feuerwehrleute der Ortswehr Drochtersen schnell gelöscht werden, bevor sich die Brände ausbreiten konnten. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Brände gemacht haben oder die sonstige sachdienstliche Hinweise zu den beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-912340 zu melden.

2. Silvesternacht ohne größere Vorkommnisse im Landkreis

Die Silvesternacht ist für die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst relativ ruhig und ohne größere Vorkommnisse verlaufen. Die Polizeibeamtinnen und -beamten aus Stade, Buxtehude und Drochtersen mussten mehrere Körperverletzungen aufnehmen, Streitigkeiten schlichten, Ruhestörungen klären und sich um hilflose Personen kümmern. Ca. 10mal wurden die Polizeikräfte eingesetzt, um Verstöße gegen die jeweils geltenden Böllerverbote durchzusetzen. In Jork z. B. böllerten ca. 40 junge Leute am dortigen Kreisel in der Ortsmitte und flüchteten als die Polizei eintraf. In zwei Fällen wurden von Balkonen von Mehrfamilienhäusern mit Böllern geworfen oder mit einer Schreckschusspistole geschossen. Sechs Platzverweise wurden ausgesprochen und zwei Personen mussten vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Bei durchgeführten Kontrollen wurden von über 50 Personen die Personalien festgestellt und in der Nacht insgesamt über 10 Anzeigen wegen verschiedener Delikte wie z. B. Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen erstattet. Verstöße gegen die geltenden Corona-Maßnahmen wurden nicht festgestellt, hier haben sich die Bürgerinnen und Bürger offenbar allgemein vorbildlich an die Apelle gehalten.

Die Feuerwehren in Harsefeld und Buxtehude mussten ausrücken, um in der Nacht vermutlich durch Böller in Brand gesetzte Altpapiertonnen abzulöschen.

Neben den "normalen" Einsätzen wie in jeder Nacht mussten die Rettungsdienstbesatzungen nur zweimal Handverletzungen durch Böller versorgen und die Betroffenen ins Krankenhaus bringen.

Insgesamt kann also gesagt werden, dass für die Einsatzkräfte im Landkreis eine eher ruhige Nacht zum Jahreswechsel vergangen ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell