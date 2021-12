Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher dringen in Wohnhaus in Sauensiek ein - Polizei sucht Zeugen, Toyota in Stade in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Einbrecher dringen in Wohnhaus in Sauensiek ein - Polizei sucht Zeugen

Bisher unbekannte Einbrecher sind zwischen Dienstagvormittag, 09:00 h und Mittwochabend, 21:20 h in Sauensiek in der Straße "Im Dorfe" nach dem Einschlagen einer Glasscheibe mit einem Stein in das Innere eines dortigen Wohnhauses eingestiegen und haben diverse Räume nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Mit Schmuck und Bargeld als Beute konnten der oder die Täter anschließend unerkannt entkommen.

Der angerichtete Schaden wird hier zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04167-699240 bei der Polizeistation Apensen zu melden.

2. Toyota in Stade in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen frühen Abend gegen kurz nach 19:30 h ist in Stade im Carl-Goerdeler-Weg ein auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellter weißer PKW aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Zeugen hatten das Feuer entdeckt und sofort die Feuerwehr und die Polizei alarmiert.

Die angerückten Feuerwehrleute von beiden Zügen der Ortswehr Stade konnten den Brand dann schnell löschen.

Das dabei total beschädigte Hybridfahrzeug Toyota Prius wurde zunächst sichergestellt und zur Sicherung der Fahrzeugbatterie abgeschleppt.

Der durch den Brand angerichtete Sachschaden dürfte sich auf ca. 25.000 Euro belaufen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Ausbruch des Brandes geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell