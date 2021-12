Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 86-jährige Frau in Horneburg von Jungen angespuckt und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag gegen 14:00 h wurde eine 86-jährige Horneburgerin in der Straße "Am Burggraben" vor dem dortigen Drogeriemarkt von einem Jungen, der in Begleitung eines Mädchens war offenbar grundlos angespuckt, nach das Opfer zuvor von ihm beleidigt wurde. Anschließend schlug und trat der Täter nach der Frau und verletzte sie dabei.

Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Jungen und dem Mädchen geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizeistation zu melden.

