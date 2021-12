Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Bewohner evakuiert

Am Donnerstag rückte die Feuerwehr in Süßen aus.

Gegen 20.30 Uhr rückte die Feuerwehr in die Bizestraße aus. In einem Gebäude war der Inhalt eines Topfes in Brand geraten. Ein 21-Jähriger versuchte die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Dabei wurde er durch Gase leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Die anderen 33 Personen im Gebäude mussten wegen starken Rauchs evakuiert werden. Sie fanden in einer nahen Halle Platz. Nachdem die Feuerwehr ihre Arbeiten beendet hatte, konnten alle Bewohner in die Räume zurück. Das Polizeirevier Eislingen (07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen.

