Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrüche am Weihnachtswochenende in Buxtehude und Hammah

Stade (ots)

Am Donnerstag, den 23.12. hat sich ein bisher unbekannter Einschleichdieb in Buxtehude in der Kantstraße zwischen 13:50 h und 14:50 h in ein dortiges Einfamilienhaus begeben und die Räume im Erdgeschoß und 1. Obergeschoß nach Diebesgut durchsucht. Mit Schmuck und einer Flasche Whisky als Beute konnte der Unbekannte anschließend unbemerkt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf über hundert Euro geschätzt.

Am Vormittag des Heiligabend hat ein bisher unbekannter Täter in Buxtehude im Friedhofsweg zwischen 11:00 h und 12:15 h eine Fenster im Obergeschoss bei einem dortigen Einfamilienhaus eingeschlagen nachdem er zuvor auf die Überdachung der Terrasse geklettert war. Als daraufhin die Alarmanlage im Haus auslöste flüchtete der Einbrecher ohne in das Haus eingedrungen zu sein. Der Sachschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Ebenfalls am selben Tag in der Zeit zwischen 11:45 h und 14:00 h ist ein Unbekannter in der Straße "Am Klöterbusch" nach dem Einschlagen einer Scheibe in das Innere eines Wohnhauses eingestiegen und hat die Räume im Innere durchsucht. Hier konnte der Einbrecher dann Goldschmuck, eine geringe Menge Bargeld sowie ein Rennrad erbeuten und damit unerkannt flüchten. Der Schaden wird an diesem Tatort auf über 1.000 Euro beziffert.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

In Hammah in der Hauptstraße sind unbekannte Einbrecher am ersten Weihnachtstag zwischen 02:00 h und 05:15 h nach dem Aufhebeln einer Terrassentür eines freistehenden Zweifamilienhauses in das Gebäudeinnere gelangt und haben hier sämtliche Räume durchsucht obwohl die Eigentümer im Haus waren und schliefen. Mit mehreren Geldbörsen mit Bargeld und Papieren, einer Handtasche und Schmuck als Beute konnten der oder die Täter dann unbemerkt wieder die Flucht antreten.

Der Schaden dürfte sich an diesem Tatort auf über 1.000 Euro belaufen.

Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell