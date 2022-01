Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Sachbeschädigungen durch Silvesterböller richten hohen Schaden an - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Zwischenzeitlich wurden bei der Polizei mehrere Sachbeschädigungen durch Silvesterböller gemeldet, die einen hohen Sachschaden angerichtet haben.

In Stade in der Straße "Oberer Weg" haben bisher Unbekannte vermutlich mit einem Feuerwerkskörper einen an der Straße stehenden Verteilerkasten der Telekom beschädigt, so dass in den angeschlossenen Haushalten die Internetverbindung abgebrochen ist. Zusätzlich wurden in der Straße noch eine Außenjalousie eines Fensters und ein geparkte Auto ebenfalls durch Feuerwerkskörper beschädigt.

Im Carl-von-Ossietzky-Weg in Stade-Ottenbeck wurde vermutlich durch das Zünden eines Böllers die Glasscheibe einer dortigen Bushaltestelle zerstört.

In Stade-Campe haben Unbekannte einen Böller in den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses geworfen, so dass dieser durch die Wucht der anschließenden Explosion vollkommen zerstört wurde und die Briefkastenklappe ca. 5 Meter weit gegen ein geparktes Auto geschleudert wurde.

In der Bergstraße in Stade wurden ein Mülleimer und eine Parklampe ebenfalls von Unbekannten vermutlich durch Böller erheblich beschädigt.

In Himmelpforten in der Rosenstraße haben ebenfalls bisher unbekannte Täter auf einer Baustelle im Wohngebiet eine Mobiltoilette gesprengt.

An allen vier Tatorten ist ein Gesamtschaden in Höhe von über 10.000 Euro entstanden.

Die Polizei sucht nun Zeugen für die Sachbeschädigungen und Personen, die sonstige sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

