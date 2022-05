POL-COE: Dülmen, Gemarkenweg/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Unbekannten gelang es am Donnerstag (19.05.22) nicht, in ein Haus an der Mühlenstraße in Lette einzubrechen. Zwischen 8.15 Uhr und 17 Uhr versuchten Einbrecher, eine Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang, flüchteten sie vom Tatort in unbekannte Richtung. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei ...

