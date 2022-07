Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Auto prallt gegen Baum ++ Mähdrescher brennt ++ Einbruch auf Vereinsgelände ++ Geldbörse beim Einkaufen gestohlen

Rotenburg (ots)

Geldbörse beim Einkaufen gestohlen

Bremervörde. Eine 82-jährigen Rentnerin ist am Mittwochvormittag in einem Discountmarkt in der Straße Am Bahnhof Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Der Seniorin wurde während des Einkaufens ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Das Portemonnaie wurde später, ohne Bargeld, wieder im Markt aufgefunden.

Einbruch auf Vereinsgelände

Bremervörde. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch auf dem Sportgelände an der Walkmühlenstraße. Unbekannte Täter hatten zunächst gewaltsam das Fenster zu einer Umkleidekabine aufgebrochen, um in das Gebäude zu gelangen. Hier entwendeten sie u.a. eine Lautsprecherbox.

Mähdrescher brennt

Fintel. Beim Mähen eines Weizenfeldes am Mittwochabend in der Gemarkung am Tostedter Damm, geriet der eingesetzte Mähdrescher aus unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer konnte zwar vom Geschädigten und der Feuerwehr gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand aber trotzdem ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro.

Auto prallt gegen Baum

Bothel. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Mittwochabend gegen 17.40 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Bothel und der Bundesstraße 440. Aus ungeklärter Ursache war eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus Bothel mit ihrem PKW Audi nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Im Seitenraum stieß das Fahrzeug gegen einen Straßenbaum und wurde total beschädigt. Die Fahrerin und ihre ebenfalls im Auto befindliche 2-jährige Tochter wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell