Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Einschleichdiebe stehlen Goldschmuck ++ Werkzeuge aus Garage entwendet

Rotenburg (ots)

Werkzeuge aus Garage entwendet

Bremervörde. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Buchenstraße zu einem umfangreichen Diebstahl aus mehreren Garagen. Unbekannte Täter betraten mehrere unverschlossene Garagen und entwendeten dort abgestellte Gegenstände. In einem Fall wurde die Tür einer Garage von den Einbrechern gewaltsam geöffnet. Neben zwei Fahrrädern wurden diverse Werkzeuge und Elektrogeräte von den Tätern gestohlen. Wer zur o.g. Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Buchenstraße gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Bremervörde unter der Rufnummer 04761/9945-0 in Verbindung zu setzen.

Einschleichdiebe stehlen Goldschmuck

Bremervörde/Bevern. Bei einem Einschleichdiebstahl aus einem Wohnhaus entwendeten unbekannte Täter in Bevern Goldschmuck. Die Einbrecher waren durch eine unverschlossene Nebeneingangstür in das Haus gelangt und konnten so unbemerkt die Räume durchsuchen. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend 21.30 Uhr und Dienstag 17.00 Uhr. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bevern, im Bereich Kleine Straße, Bockeler Ring, Kötnerkamp bemerkt hat, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Bremervörde in Verbindung zu setzen.

