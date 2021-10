Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannte stehlen Gitterroste

Züsch (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom Donnerstag, 07.10.21, ca. 19.00 Uhr, bis Samstag, 09.10.21, ca. 08.00 Uhr, von einem Grundstück in der Bergstraße, Züsch, zwei aneinander geschweißte Gitterroste gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 120 Euro. Sachdienliche Hinweise, möglicherweise auch auf Schrottsammler im relevanten Tatzeitraum, werden an die PI Hermeskeil unter der Tel.Nr. 06503-91510 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de erbeten.

