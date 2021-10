Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gestohlene Pferde sind wieder wohlbehalten in den Händen der Besitzer

Baumholder (ots)

Durch den Hinweis einer Anwohnerin wurden die Eigentümer auf einen möglichen Aufenthalt ihrer Pferde auf einer Koppel in einem kleinen Ort im Kreis Kusel aufmerksam. Die sofort hinzugezogene Polizei stellte die Pferde sicher und händigte sie den Besitzern aus. Durch fachgerechtes Auslesen der Chips konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass es sich um die am 02.10.2021 als entwendet gemeldeten Pferde handelte. Die Ermittlungen zu Täter und Tathergang dauern an.

