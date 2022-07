Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendmeldung der PI Rotenburg (Wümme) für den Zeitraum 16.07. - 17.07.2022

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg: Körperverletzung in der Fußgängerzone - Täter flüchtet Am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, kam es in der Großen Straße/Ecke Kirchstraße zu einer Auseinandersetzung. Ein 18-jähriger Mann wurde dort von einem männlichen Täter angegriffen und geschlagen. Aufgrund seiner Gesichtsverletzungen musste er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden. Der Täter entfernte sich nach der Tat mit seinen drei männlichen Begleitern. Wer hierzu Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-9470 in Verbindung zu setzen.

Rotenburg: Verköstigung von Alkohol im Supermarkt Am 16.07.22 wurde die Polizei zu einem kuriosen Ladendiebstahl in einen Supermarkt in Rotenburg gerufen. Zwei männliche Personen wurden dabei beobachtet wie einer der Männer während des Einkaufs in der Spirituosenabteilung zwei Flaschen öffnete und jeweils einen kräftigen Schluck aus der Flasche genommen hat. Danach stellte er die Flaschen zurück und legte eine unverschlossene Flasche des Probierten in den Einkaufswagen. Darauf angesprochen zeigten sie sich zunächst nicht einsichtig was das Einschreiten der Polizei erforderlich machte. Nach der Klärung des Sachverhaltes bezahlte der Mann die Flaschen Alkohol, darf dennoch den Supermarkt für die nächsten Monate nicht mehr betreten. Außerdem erwartet ihn trotz der späten Einsicht ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Rotenburg: Diverse Ruhestörungen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bereich der Stadt Rotenburg und den angrenzenden Gemeindegebieten zu diversen Ruhestörungen durch laute Musik und gröhlende Partygäste. Diese Ruhestörungen beschäftigen die Polizei, besonders in den Sommermonaten, extrem. Bisher reichte es in der Regel aus, die Verursacher zu mehr Ruhe zu bewegen. Vereinzelt mussten jedoch auch weitere Maßnahmen angedroht werden, sollte die Ruhe nicht eingehalten werden. Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige kann es auch zur Sicherstellung einzelner Komponenten zum Beispiel einer Musikanlage kommen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass in einem sachlichen Gespräch, welches nicht zwangsläufig die Polizei führen muss, Einsicht gezeigt wird.

