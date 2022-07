Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Zeuge meldet Alkoholfahrt ++ Sekundenschlaf am Nachmittag ++ Fahrt unter Alkohol-Drogen-Mix ++ Illegale Müllentsorgung ++ Baggerschaufel von Baustelle gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1 - Zeuge meldet Alkoholfahrt

Grundbergsee/Sittensen/A1. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer hat der Autobahnpolizei Sittensen am frühen Donnerstagmorgen von einem Autofahrer berichtet, der vermutlich betrunken mit einem Opel Corsa vom Gelände der Rastanlage Grundbergsee Süd in Richtung Hamburg gefahren sei. An dem schwarzen Kleinwagen befänden sich weder vorn, noch hinten Kennzeichen. An der Anschlussstelle Sittensen sichtete eine Streifenbesatzung das gesuchte Fahrzeug. Die Beamten folgten dem Corsa bis zum Parkplatz Stellheide und zogen ihn dort aus dem Verkehr. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der Zeuge die Situation richtig eingeschätzt hatte. Der 54-jährige Fahrer stand mit über 1,2 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Auf die fehlenden Kennzeichen angesprochen, erklärte der Mann, dass er mit dem nicht zugelassenen Fahrzeug auf direktem Weg zur Zulassungsstelle in Hamburg sei. Im Anschluss musste der 54-Jährige eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Sekundenschlaf am Nachmittag

Fintel. Plötzlicher Sekundenschlag dürfte am Donnerstagnachmittag die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Rotenburger Straße gewesen sein. Gegen 17.30 Uhr kam ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem VW Polo auf der Kreisstraße 211 zwischen Ostervesede und Fintel von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum kollidierte der Kleinwagen mit einem Straßenbaum. Dabei zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund siebentausend Euro.

Fahrt unter Alkohol-Drogen-Mix

Tiste/A1. Vermutlich unter dem Einfluss von Kokain ist ein 32-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend auf der Hansalinie A1 in eine Verkehrskontrolle der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten waren kurz nach 20 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Hamburg auf den VW Golf des Mannes aufmerksam geworden. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal Süd erkannten sie bei dem Fahrer Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Außerdem war leichter Alkoholeinfluss feststellbar. Der 32-Jährige räumte ein, am vergangenen Wochenende in den Niederlanden Kokain konsumiert zu haben. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Illegale Müllentsorgung

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Bremervörde/Elm. Beamte der Bremervörder Polizei ermitteln derzeit gegen einen 31-jährigen Mann aus dem Landkreis Diepholz wegen des Verdachts der illegalen Abfallentsorgung. Am Wiesenweg gegenüber der Einfahrt zum Modellflugzeugplatz waren von Dienstag auf Mittwoch rund drei Kubikmeter Haus- und Elektromüll entsorgt worden. Die Polizei fand darin Hinweise auf den Verursacher.

Baggerschaufel von Baustelle gestohlen

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Heeslingen. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte von einer Erschließungsbaustelle am Birkenweg Teile eines Mini-Baggers gestohlen. Die Täter hatten es offensichtlich gezielt auf eine, 150 cm breite Schaufel zum Ausheben von Gräben mit einem Schnellwechselmechanismus abgesehen. Mit einer Sackkarre dürften die Unbekannten das Anbauteil zum Täterfahrzeug transportiert haben. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund zehntausend Euro.

